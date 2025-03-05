Öcalan'ın çağrısından sonra 'PKK silah bırakır mı?' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"PKK silah bırakır mı?" anketi! İşte araştırmadan çıkan sonuç
65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor
Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL

İşte Trump ile bir akşam baş başa yemeğe çıkmanın maliyeti
Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya

Aydın'ın Şubat Ayı İhracatı 79 Milyon Dolar Oldu

Aydın'ın Şubat Ayı İhracatı 79 Milyon Dolar Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın, zeytin ve incir gibi önemli tarım ürünleri ile ülke ekonomisine katkı sağlarken, Şubat ayında 79 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Bölgesi'nin toplam ihracatı ise yüzde 7,5 düşüşle 2 milyar 413 milyon dolar olarak kaydedildi.

Önemli tarım ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın'ın Şubat ayı ihracatı 79 milyon dolar oldu.

Zeytinden incire kadar birçok ihracat ürününe sahip Aydın'ın Şubat ayı ihracat rakamı belli oldu. Paylaşılan verilere göre Ege Bölgesi'nin ihracatı Şubat ayında 2 milyar 413 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2024 yılı Şubat ayında 2 milyar 609 milyon dolarlık ihracat yapan Ege Bölgesi'nin ihracatı yüzde 7,5 düşüş gösterirken, Aydın'ın Şubat ayı ihracatı 79 milyon dolar oldu. - AYDIN

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Galatasaray değil! İşte başına geçeceği Süper Lig devi
img

İmamoğlu'ndan zehir zemberek sözler: Katılmazsam namerdim
img

Muhabirden kendisine tepki gösteren Hülya Avşar'a bomba yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! 'Ruhum geride kaldı' sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı

Ece'nin "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber
Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu
Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı

Bir bardak çayın fiyatını gören şaştı kaldı
Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan 'Yok artık' diyor

Ağaoğlu'ndan kendisine milyonluk doğum günü hediyesi
Ekrem İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk ifadesinde sert sözler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.