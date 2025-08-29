Aydın'ın İhracatı Temmuz'da Yüzde 15 Arttı

Güncelleme:
2025 yılı Temmuz ayında Aydın'da 99 milyon 139 bin dolar ihracat, 45 milyon 647 bin dolar ithalat gerçekleştirildi. İhracatta en yüksek rakam Mayıs ayında iken, en düşük ihracat ise Haziran ayında yapıldı.

Önemli ihracat ürünleriyle Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Aydın'da Temmuz ayında 99 milyon 139 bin dolar ihracat, 45 milyon 647 bin dolar ithalat gerçekleştirildi.

Aydın'ın 2025 yılı Temmuz ayı ithalat ve ihracat rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre Aydın'da 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat rakamları yüzde 15'lik artışla 99 milyon 139 bin dolar olurken, ithalat rakamları ise yüzde 65'lik artışla 45 milyon 647 bin dolar oldu. 2025 yılı Ocak-Temmuz aylarında da toplam 238 milyon 125 bin dolar ithalat, 680 milyon 688 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ithalat Temmuz ayında yapıldı

Aydın'da 2025 Ocak-Temmuz dönemlerinde en çok ithalat 45 milyon 647 bin dolar ile Temmuz ayında gerçekleştirilirken, en düşük ithalatın yapıldığı ay ise 26 milyon 144 bin dolar ile Ocak ayı oldu.

En düşük ihracat Haziran ayında yapıldı

Aydın'da 2025 Ocak-Temmuz dönemlerinde en çok ihracat 106 milyon 336 bin dolar ile Mayıs ayında gerçekleştirilirken, en düşük ihracatın yapıldığı ay ise 85 milyon 747 bin dolar ile Haziran ayı oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
