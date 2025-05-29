Aydın'ın 2025 İlk Dört Ayında İthalat ve İhracat Rakamları Açıklandı

Önemli ihracat ürünleriyle Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Aydın'da 2025 yılının ilk 4 ayında 131 milyon 972 bin dolar ithalat, 389 milyon 613 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Aydın'ın 2025 yılının ilk 4 ayki ithalat ve ihracat rakamları belli oldu. TÜİK verilerine göre Aydın'da 2025 yılı Ocak-Nisan aylarında toplam 131 milyon 972 bin dolar ithalat, 389 milyon 613 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. 2024 Ocak-Nisan aylarında toplam 208 milyon 341 bin dolar ithalat yapılırken, 2025'in aynı aylarında ithalat rakamları yüzde 36 düşerek toplam 131 milyon 972 bin dolar oldu. 2024 yılının ilk 4 ayında 385 milyon 711 bin dolar ihracat yapılırken, 2025 yılının ilk 4 ayında ise yüzde 1'ik bir artışla 389 milyon 613 bin dolar ihracat yapıldı.

En fazla ithalat Mart ayında yapıldı

Aydın'da 2025 Ocak-Nisan dönemlerinde en çok ithalat 44 milyon 141 bin dolar ile Mart ayında gerçekleştirilirken, en düşük ithalatın yapıldığı ay ise 26 milyon 144 bin dolar ile Ocak ayı oldu. Geçtiğimiz 2025 Nisan ayının ithalat rakamı da bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 45 oranlık bir düşüşle 32 milyon 550 bin dolar olarak gerçekleşti.

En düşük ihracat Ocak ayında yapıldı

Aydın'da 2025 Ocak-Nisan dönemlerinde en çok ihracat 105 milyon 511 bin dolar ile Mart ayında gerçekleştirilirken, en düşük ihracatın yapıldığı ay ise 93 milyon 659 bin dolar ile Ocak ayı oldu. Geçtiğimiz 2025 Nisan ayının ihracat rakamı da bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 7 oranlık bir artışla 94 milyon 831 bin dolar olarak gerçekleşti. - AYDIN