Aydın İhracat ve İthalat Rakamları Açıkladı

Önemli ihracat ürünleriyle Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Aydın'da Ağustos ayında 97 milyon 926 bin dolar ihracat, 28 milyon 657 bin dolar ithalat gerçekleştirildi.

Aydın'ın 2025 yılı Ağustos ayı ithalat ve ihracat rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre Aydın'da 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat rakamları yüzde 1'lik düşüşle 97 milyon 926 bin dolar olurken, ithalat rakamları ise yüzde 37'lik düşüşle 28 milyon 657 bin dolar oldu. 2025 yılı Ocak-Ağustos aylarında da toplam 266 milyon 783 bin dolar ithalat, 778 milyon 405 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ithalat Temmuz ayında yapıldı

Aydın'da 2025 Ocak-Ağustos dönemlerinde en çok ithalat 45 milyon 647 bin dolar ile Temmuz ayında gerçekleştirilirken, en düşük ithalatın yapıldığı ay ise 26 milyon 146 bin dolar ile Ocak ayı oldu.

En düşük ihracat Haziran ayında yapıldı

Aydın'da 2025 Ocak-Ağustos dönemlerinde en çok ihracat 106 milyon 336 bin dolar ile Mayıs ayında gerçekleştirilirken, en düşük ihracatın yapıldığı ay ise 85 milyon 721 bin dolar ile Haziran ayı oldu. - AYDIN