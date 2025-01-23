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Aydın Enginarı ve Söke Peksimeti Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Aydın Enginarı ve Söke Peksimeti Coğrafi İşaret Tescili Aldı
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Aydın enginarı ve Söke peksimeti, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Bu tescil ile Aydın'ın ürünleri ulusal ve uluslararası platformlarda daha fazla değer kazanacak.

Aydın enginarı ve Söke peksimeti Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, borsanın toplantı salonunda düzenlenen törendeki konuşmasında, kentteki tarım ürünlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda hak ettiği değere ulaşması için özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Çondur, Aydın kestane ve inciri, Memecik zeytinyağı ile Söke pamuğunun Avrupa Birliği Komisyonu'ndan tescil aldığını, Aydın çam fıstığı ve enginarı için de başvuruda bulunduklarını belirterek, "Süreç devam ediyor. Türkiye'de Avrupa Birliği tescilli en çok ürüne sahip olan Aydın'da bu iki ürünün de tescil almasıyla birlikte ürün sayısı 6'ya yükselecek." dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, konuşmasının ardından coğrafi işaret belgelerini, Başkan Fevzi Çondur'a takdim etti.

Törene, AK Parti Milletvekili Ömer Özmen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve oda başkanları da katıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Ekonomi
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