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Aydın'da Konut Satışları Temmuz'da Yüzde 3,79 Arttı

Aydın'da Konut Satışları Temmuz'da Yüzde 3,79 Arttı
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TÜİK verilerine göre, Aydın'da 2026 Temmuz ayında toplam 2 bin 268 konut satıldı. Bu rakam, Haziran ayına göre yüzde 3,79'luk bir artışı ifade ediyor. İşyeri satışları ise yüzde 10 artışla 260'a ulaştı. Satışların 682'si ilk el, bin 586'sı ikinci el konut olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışları 365 olurken, yabancılara 24 konut ve 1 işyeri satıldı. Yabancı alıcılar arasında Birleşik Krallık ve Almanya 7'şer konutla ilk sırada yer aldı.

Konut satış rakamları belli olan Aydın'da 2026 Temmuz ayında toplam 2 bin 268 konut satılırken, son bir ayda konut satışları yüzde 3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Temmuz ayı konut ve işyeri satışı rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Aydın'da 2026 Temmuz ayında konut satış sayısı Haziran ayına göre yüzde 3,79 artarak 2 bin 268 oldu. Aradan geçen bir ayda konut satışlarında artış yaşanırken, işyeri satışları da yüzde 10 oranında artarak 260 oldu. Satış durumlarına bakıldığında ise 682 ev ilk el, bin 586 ev ikinci el, 80 işyeri ilk el, 180 işyeri de ikinci el olarak satıldı. Satış şekillerine bakıldığında ise konutta diğer satışlar bin 903, ipotekli satışlar 365 oldu. İşyerinde de 247 diğer satış, 13 ipotekli satış olarak gerçekleşti. 2026 Temmuz ayında yabancılara yapılan satışlar ise 24 konut ve 1 işyeri oldu. Temmuz ayında konut satışının yapıldığı ülke vatandaşlarına bakıldığında ise 7'şer konut ile Birleşik Krallık ve Almanya ilk sırada yer alırken, Temmuz ayındaki tek işyeri satışı ise 1 işyeri ile Romanya'ya oldu. Diğer ülkeler ikişer konut ile İrlanda, Rusya ve İran, 1 konut ile Litvanya, Fransa, Özbekistan, Bermuda oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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