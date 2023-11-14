Aydın'da sel felaketinin ardından hayvan yetiştiricilerine yem desteği

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kisir Mahallesi'ndeki hayvan yetiştiricilerine kesif yem dağıtıldı.

Aydın'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışmalar devam ediyor. Onlarca ev, ahır ve araç ile yüzlerce dönüm tarım arazisinde yaşanan hasarın ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalarda, ekipler vatandaşların sıkıntılarını gidermeye çalışıyor. Selin yaraları el birliği ile sarılmaya devam ederken Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından selden olumsuz etkilenen hayvan yetiştiricilerine de yem desteği sağlandı. Bu çerçevede selden etkilenen Kisir Mahallesi'ne giden ekipler, bölgedeki üreticilere kesif hayvan yemi dağıtımı gerçekleştirdi. - AYDIN