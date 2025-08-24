Aydın'da Sarı Lop İncir Hasadı Başladı

Aydın'da ilin en önemli ürünlerinin başında yer alan Sarı Lop İncirde hasat başladı. Aynı zamanda kuru incir üretiminde aflatoksin ve okratoksinle mücadele için üreticilere 11 bin 854 adet kerevet dağıtılırken, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan Haydarlı Mahallesi'nde incir hasadına katıldı.

İncir üretimine desteğini sürdüren Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan'ın da katıldığı programda incir hasadına katılarak üretici ile birlikte incir topladı ve üreticiye kerevet dağıtımı yaptı. Kaymakam Kan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, vatandaşlarla birlikte olgunlaşan ve kurumaya başlayan incirleri dalından tek tek toplayarak kerevetlerde kurumaya bıraktı. İncir hasadı yapanlarla samimi diyaloglar kuran Kaymakam Kan ve İl Müdürü Temiz, üreticilere bol kazançlı bir hasat diledi.

"Dağlarımızdan bal akan köylerimizdeyiz"

Nazilli'ye bağlı kırsal Haydarlı Mahallesi'ndeki incir hasadına katılan Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, "Çiftçilerimizle beraber kuru incir hasadına geldik. Aynı zamanda da valiliğimizin ve İl Tarım müdürlüğümüzün kerevet dağıtımını yaptık. Burada coğrafi işaretli sarı lop incirimiz var. Dağlarımızdan bal akan mahallelerimizdeyiz. İncirlerini daha sağlıklı, sıhhatli kurutsunlar diye vatandaşlarımıza kerevetlerin dağıtımını da yaptık. Çiftçilerimizden de kerevetlere yoğun bir rağbet var. Ben tüm çiftçilerimize sağlıklı incir üretimlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

"Aydın'a gelip Ağustos-Eylül ayında aileme destek veriyorum"

3 yıl önce evlendiğini ve Denizli'ye gelin gittiğini ifade eden Haydarlı Mahallesi sakinlerinden Şirin Öztürk Parmak, "3 yıl önce evlendim. Aslında Denizli'de oturuyorum ama hani öyle 'evlendim, kurtuldum' olmuyor. Zaten Ağustos, Eylül ayı gelince mecburen buraya gelip incir hasadına destek veriyorsun. Zaten babam beni evlendirirken o şekilde şart koştu. Yani Ağustos, Eylül ayını burada hasat yaparak geçireceğim. Kaymakam Hanım bizi ziyarete geldi ve çok mutlu etti. Kerevetlerimiz geldi ve onlarda incir kurutacağız. Çok teşekkür ederiz" dedi.

"Aydın'da 11 bin 814 adet kerevet dağıtıldı"

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz de yaptığı konuşmada, "Sarı Lop İnciri hasadı için buradayız. Aynı zamanda kerevet dağıtımı programını gerçekleştiriyoruz. Aydın incirimiz, Avrupa Birliği Coğrafi İşaretli bir ürünümüz olup Türkiye üretiminin 2024 yılı verilerine göre 375 bin tonluk bir üretimimiz var. Bunun 210 bin tonunu Aydın ilimiz tek başına karşılamakta ve bu üretimi ile Türkiye'de lider konumda. Buradaki çeşitlerimizden Sarı Lop İnciri ürünün yüzde 98'ini oluşturmakta. Çiftçilerimize aynı zamanda Aydın genelinde toplamda 11 bin 814 adetlik bir kerevet dağıtımı gerçekleştirdik. Nazilli'de de 3 bin 250 adet kerevet dağıtımı gerçekleştirdik. Tabi kerevet, incirin kurutulmasında önemli bir alet. Sonuçta aflatoksin ve okratoksin oluşumunu engellemek ve sağlıklı kurutma için çok uygun bir plastik kasa. Aydın ilimizin bir numaralı ürünü olan incir hasadında bereketli ve bol kazançlar diliyorum" dedi. - AYDIN