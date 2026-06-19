Aydın'da motosiklet kullanımı yükselişte

Aydın'da motosiklet sayısı bir yılda 235 binden 258 binin üzerine çıkarken, trafik ve park yoğunluğundan kaçınmak isteyen vatandaşların tercihi motosikletler oldu.

Aydın'da motosiklet kullanımı son bir yılda artış gösterdi. 2025 Mayıs ayında 235 bin 462 olan motosiklet sayısı, 2026 Mayıs ayında 258 bin 473'e yükseldi. Kentte özellikle trafik yoğunluğu ve park yeri sıkıntısı nedeniyle vatandaşların motosiklet kullanımına yöneldiği gözlenirken, daha pratik ulaşım imkanı sunması ve ekonomik olması da motosiklet tercihlerini artıran etkenler arasında yer aldı. Aynı dönemde otomobil sayısı da artış gösterse de motosikletlerdeki yükseliş daha hızlı gerçekleşti. Verilere göre otomobil ile motosiklet arasındaki fark da bir yıl içinde belirgin şekilde arttı.

Araç sayısı yüzde 6 arttı

2025 Mayıs ayında toplam araç sayısı 640 bin 826 iken bu sayı 2026 Mayıs ayında 682 bin 853 oldu. Son bir yılda Aydın genelinde araç sayılarında yüzde 6,55'lik bir artış yaşandı. 2025 Mayıs ayında toplam 12 bin 854 aracın devri yapılırken, 2026 Mayıs ayı ayında 10 bin 226 aracın devri yapıldı. Son bir yıllık verilere bakıldığında devredilen araç sayısında yüzde 20,44'lük bir düşüş yaşandı. 2025 Mayıs ayında toplam 3 bin 768 aracın trafiğe kaydı yapılırken, 2026 Mayıs ayında 2 bin 730 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bu verilere göre son bir yılda Aydın genelindeki araç trafik kaydında yüzde 27,54'lük azalma meydana geldi.

Motosiklet, otomobili solladı

Aydın'da 2025 Mayıs ayında 230 bin 878 otomobil, 235 bin 462 motosiklet bulunurken, 2026 Mayıs ayında ise otomobil sayısı 245 bin 368, motosiklet sayısı da 258 bin 473 oldu. Son bir yılda otomobilde yüzde 6,27, motosiklette ise yüzde 9,81'lik bir artış yaşandı.

Trafik ve park sorunu yaşamak istemeyen birçok Aydınlının tercihi motosikletlerden yana olurken, son bir yıllık verilere göre Aydın'da her geçen yıl motosiklet sayılarının arttığı görüldü. 2025 yılı Mayıs ayında motosiklet ile otomobil arasındaki fark 4 bin 484 iken, 2026 yılı Mayıs ayında bu fark 13 bin 105 oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı