Aydın'da Meralar Boş Kaldı: Hayvancılık Tehlikede

Aydın'da Meralar Boş Kaldı: Hayvancılık Tehlikede
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Aydın'da köylüler hayvan yetiştirmekten vazgeçince meralar boş kaldı ve otlar telef oldu. Bu durum yangın riski oluşturuyor. Zorunlu eğitim sisteminin değişmesi nedeniyle gençlerin tarım ve hayvancılıkla ilgilenmemesi, meraların kullanılmamasına yol açtı.

Türkiye'de hayvancılığın en önemli merkezlerinden olan Aydın'da meralar bu yıl boş kaldı. Köylüler güderek hayvan yetiştirmekten vazgeçince pek çok köye ait merada otlar, adeta telef oldu. Havaların ısınması ile birlikte hayvan salınmayan meralarda yangın tehlikesi baş gösterdi.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Çalıköy'de bulunan meraya bu yıl hiç hayvan salınmadığı öğrenildi. Eskiden hayvancılığın yaygın olmasından dolayı meraların paylaşılamadığını ancak son yıllarda hayvanların da tamamen hazır yem ile yapılmasından dolayı meraların değerlendirilemediğini belirten yöre sakinlerinden İbrahim Evkuran, otlak olarak kullanılmayan bu alanların şu anda yangın riski ile karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Türkiye'de zorunlu eğitimin 12 yıla yükseltilmesi ile birlikte tarım ve hayvancılığın yanı sıra sanayi sektöründe ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladığını belirten İbrahim Evkuran, "Çocukların durumuna göre hayat planlaması yapılırdı. İlkokuldan sonra her çocuğun hayatı şekillenirdi. Şimdi okuyacak olan da okumak istemeyen de 12 yıl zorunlu olarak okula gidiyor. Hal böyle olunca ne esnaf sanatkar çocuğuna meslek öğretebiliyor ne de tarım ve hayvancılıkla uğraşan aileler çocuklarını bu sektöre yönlendirebiliyor. Yılın neredeyse 8 ayı hayvanların kendiliğinden otlayarak dışarıda karnını doyurabildiği Aydın'da artık hayvanlar da köylerde genç nesil kalmadığı için güdülmez oldu. Hal böyle olunca meralar da bomboş kaldı. Şu anda Aydın'daki pek çok köyde meralardaki otlar hiç fayda sağlamadan telef oldu. Önümüzdeki günlerde bu otlar iyice kuruyunca yangın için büyük risk oluşturacak" dedi.

Önceki yıllarda bahar aylarında hayvanlarla şenlenen Aydın'daki meralar son yıllarda köylerde genç kalmamasından dolayı kullanılmaz olduğu belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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