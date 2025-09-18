Aydın'da Kuru İncir Fiyatları Düşüyor, Üreticiler Sıkıntıda

Dünyanın ve Türkiye'nin en kaliteli ve en fazla incirinin üretildiği Aydın'da kuru incir satışlarında ihracatçıların yanlış politikası nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşandığı belirtildi. Aydın'ın önde gelen incir üreticilerinden Tansel Önder, şu anda üreticiden geçen yılın altında fiyatlarla incir toplanmaya çalışıldığını belirterek bu durumun Türk ekonomisine de zarar verdiğini belirtti. Geçen yıl 230 TL'ye satılan incirlere bu yıl 200 TL fiyat biçildiğini belirten Önder, yaşanan olumsuzluğun tamamen ihracatçılardan kaynaklandığını belirterek ilgili bakanlıkların duruma el koymasını beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin incir üretim merkezi olan Aydın'da hasat sezonunu tamamlayan çiftçiler son yılların en sıkıntılı günlerini yaşıyor. Bu yıl rekolte düşük olmasına rağmen üreticiye geçen yılın altında fiyat sunulduğunu kaydeden Önder, "Dünyada rakibimizin olmadığı bir ürünü üretiyoruz. Ancak ihracatçının yanlış politikaları nedeniyle bu kıymetli ürünümüzü değere dönüştüremiyoruz. Aldığımız duyumlara göre; ihracatçılar ve depocular aralarında anlaşıp 20 Eylül'e kadar piyasaya çıkmama kararı aldığını duyuyoruz. Bu durum piyasanın şişmesine neden oldu. Gemi yükleme tarihinin ileri alınmasının altında da bize göre farklı hesaplar var" dedi.

"Ülke olarak kendi ayağımıza sıkıyoruz"

Kuru incir fiyatını aşağıya çekip üreticiden düşük fiyata mal toplayanların Avrupa'ya geçen yılın altında fiyat teklif ettiğini de duyduklarını ve hal böyle olunca Avrupa Pazarı'nın Türk ihracatçısına 'Biz daha düşük fiyata teklif alıyoruz. Fiyatlarınızı aşağıya çekin' diye taleplerin geldiğinin konuşulduğunu belirten Tansel Önder, "Bu ürün Avrupa'da olsa dünyaya bu incir gram ile 'ilaç' diye satılır. Maalesef bizde iç çekişmeler ve üreticinin korunmaması nedeniyle ülke ekonomisi zarar görüyor. Deyim yerinde ise ülke olarak kendi ayağımıza sıkıyoruz.Yükleme tarihinin ileri atılması bence hiç doğru bir karar değil. Şu anda incir alımının ertelenmesi depoda bekletilen üründe kalite kaybına ve aflatoksin oluşumuna neden olur. Bu nedenle ilgili bakanlıkların ve Aydın milletvekillerinin bir an önce duruma el koymasını bekliyoruz" dedi.

Geçen yıl kürek malı diye tabir edilen incirin kilosunun 230-240 TL civarında fiyatla satıldığını belirten Tansel Önder, bu yıl artan üretim maliyeti ve enflasyona rağmen 200 TL'ye alınmak istendiğini belirtti. - AYDIN