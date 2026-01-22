Aydın'da konut satışları yüzde 61 arttı

Konut satış rakamları belli olan Aydın'da 2025 Aralık ayında toplam 4 bin 76 ev satılırken, bir önceki aya göre satışlar yüzde 61 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Aralık ayı konut satışı rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Aydın'da 2025 Aralık ayında konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 4 bin 76 oldu. 2025 Kasım ayında da 2 bin 517 olan konut satışına bakıldığında ise aradan geçen bir ayda konut satışları yüzde 61 oranında arttı. Ayrıca 2025 yılı Ocak-Aralık ayları arasında il genelinde toplam 31 bin 10 konut satışı yapıldı. Aralık ayında satış şekillerine göre 480 ev ipotekli, 3 bin 596 ev ise diğer satış olarak gerçekleşti. Satış durumlarına bakıldığında ise bin 127 ev ilk el, 2 bin 949 ev ikinci el olarak satıldı.

Aydın genelinde son bir yılda satışı yapılan evlerin cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında ise 15 bin 778'si erkek, 12 bin 687'si kadın, 757'si ortak, bin 788'i ise diğer satış olarak gerçekleşti.

2025 yılında Aydın'da toplam 31 bin 10 konut satışı yapılırken, en çok satış yapılan ilçe 8 bin 726 konut ile Kuşadası olurken, en az satış yapılan ilçe ise 131 konut ile Koçarlı oldu. Kuşadası'nda gerçekleştirilen satışların 720'si ipotekli satış olurken, satış durumuna bakıldığında ise 6 bin 713'ü ikinci el, 2 bin 13'ü ilk elden satış olarak gerçekleşti. Merkez ilçe Efeler'de ise 2025 yılında 5 bin 187'si ikinci el, bin 448'i ilk elden olmak üzere toplam 6 bin 635 konut satışı gerçekleşti. - AYDIN