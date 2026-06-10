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Aydın'da kavurucu sıcakta çilek mesaisi

Aydın'da kavurucu sıcakta çilek mesaisi
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Aydın'da 40 dereceyi aşan sıcaklarda çilek tarlasında çalışan kadın işçiler, günlük bin lira yevmiye ile sabah 06.00'dan öğlen 13.00'e kadar mesai yaparak üretime katkı sağlıyor.

Aydın'da kavurucu sıcakta çilek mesaisi sürüyor. Sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı İncirliova ilçesinde çilek tarlasında çalışan kadın işçiler alın terini kazanca dönüştürüyor.

Çilek üretiminde 2024 TÜİK verilerine göre 27 bin 227 dekar alanda gerçekleştirilen 112 bin 877 tonluk üretimle Türkiye genelinde ikinci sırada bulunan Aydın'da, 2025 ÇKS kayıtlarına göre ise 16 bin 456 dekar alanda 844 üretici çilek yetiştiriciliğini sürdürüyor.

Çilek yetiştiriciliğinin en önemli aktörleri arasında ise kadın işçiler yer alıyor. Günlük bin lira yevmiye ile sabah 06.00'da başlayan mesai öğlen saat 13.00'da sona eriyor. Çalışmaktan ve para kazanmaktan memnun olan kadın işçiler, zaman zaman sıcak havaya rağmen zorlansa da çileğin sofralara gelmesinde önemli rol oynuyor.

İncirliova ilçesi Dereağzı Mahallesi'ndeki çilek tarlasında çalışan kadın işçiler, 40 dereceyi aşan sıcaklığa aldırış etmeden, çilek topluyor, ot yoluyor, alın terlerini kazanca dönüştürüyor.

Çilek serasında çalışan Pelin Yıldız, sabah erken saatlerde çalışmaya geldiklerini ifade ederek, "Sabah erken gelip çilekleri topluyoruz, sonra otları ayıklıyoruz ki verim yüksek olsun. Bazen hava sıcak oluyor ama Allah gayretini veriyor. Bin lira yevmiye alıyoruz" dedi.

Nurgül Kiremitçi, çilek hasadının Aydın'da iyi gittiğini ifade ederek, "Sıcak olsa da Allah gayretini veriyor. Sabah 6'da başlıyoruz, öğleyin saat 13.00'te bırakıyoruz. Kadın halimizle bu şartlarda çalışmaktan mutlu oluyoruz. Kendi paramızı kazanmak çok güzel. Çalışana iş çok, çalışmayana evde oturana iş yok. Sekiz senedir müsait olduğumda gelip seralarda çalışıyorum" diye konuştu. Kiremitçi ayrıca aşırı sıcaklarda sabah daha erken işe başlayıp, mesaiyi de daha erken sonlandırdıklarını sözlerine ekledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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