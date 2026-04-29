Aydın'da kanatlı üretimi 71 işletmede sürüyor

Aydın'da kanatlı hayvancılık sektörü, mevcut kapasitesi ve üretim gücüyle faaliyetlerini sürdürüyor. İl genelinde faaliyet gösteren 71 kanatlı işletmesinde toplam 166 kümes ile üretim devam ederken, sektör güçlü yapısını koruyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre kentte 2 damızlık, 57 broiler (etçi) ve 12 yumurtacı işletme aktif olarak üretim gerçekleştiriyor. Kanatlı üretiminin hem ekonomik katkı hem de gıda arzı açısından önemli bir yere sahip olduğu vurgulanırken, üretimin sürdürülebilirliği için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Sahadaki inceleme ve ziyaretlerin devam ettiğini ifade eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, üreticilerin desteklenmesi ve sektörün gelişiminin sağlanması adına çalışmaların kararlılıkla yürütüldüğü belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı