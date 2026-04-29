Haberler

Aydın'da kanatlı üretimi 71 işletmede sürüyor

Aydın'da kanatlı üretimi 71 işletmede sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın genelindeki 71 kanatlı işletmenin 166 kümesinde üretim sürdürülürken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sektörün güçlü yapısını koruduğunu bildirdi.

Aydın genelindeki 71 kanatlı işletmenin 166 kümesinde üretim sürdürülürken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sektörün güçlü yapısını koruduğunu bildirdi.

Aydın'da kanatlı hayvancılık sektörü, mevcut kapasitesi ve üretim gücüyle faaliyetlerini sürdürüyor. İl genelinde faaliyet gösteren 71 kanatlı işletmesinde toplam 166 kümes ile üretim devam ederken, sektör güçlü yapısını koruyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre kentte 2 damızlık, 57 broiler (etçi) ve 12 yumurtacı işletme aktif olarak üretim gerçekleştiriyor. Kanatlı üretiminin hem ekonomik katkı hem de gıda arzı açısından önemli bir yere sahip olduğu vurgulanırken, üretimin sürdürülebilirliği için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Sahadaki inceleme ve ziyaretlerin devam ettiğini ifade eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, üreticilerin desteklenmesi ve sektörün gelişiminin sağlanması adına çalışmaların kararlılıkla yürütüldüğü belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

