Aydın'da İstihdam Kurulu Toplantısı Sonrası İşgücü Verileri Açıklandı

Ülke genelindeki önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın'da, İstihdam Kurulu Toplantısı yapılırken, il genelinde kayıtlı işgücü sayısı 87 bin 774 oldu, 22 bin 59 kişi ise iş arama başvurusu yaptı.

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu 2025 yılı 3. Olağan Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi. Aydın'ın, işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda Aydın genelindeki işgücü sayısı açıklandı.

Nisan 2025 verilerine göre Aydın genelinde toplam 32 bin 512 işyerinin 189 bin 963 çalışanı bulunuyor. 0-9 arası çalışanı bulunan işyeri sayısı 29 bin 270 olurken, 10-49 arası çalışanı olan işyeri sayısı 2 bin 817, 50 ve üzeri çalışanı bulunan işyeri sayısı ise 425 oldu.

Aydın, Denizli, Muğla illerini kapsayan TR32 bölgesindeki verilerine göre 2024 yılında işgücüne katılma oranı yüzde 55,6, istihdam oranı yüzde 51,1 olarak gerçekleşirken, işsizlik oranı ise yüzde 8,2 oldu.

2025 yılı Haziran ayı itibariyle 42 bin 41'i erkek, 45 bin 733'ü kadın olmak üzere toplam 87 bin 774 kayıtlı işgücü bulunurken, 2025 Ocak-Haziran döneminde iş bulma kurumuna 54 bin 805 kişi başvuruda bulundu. İş bulma kurumuna kayıtlı özel sektör işyerlerinden toplam 21 bin 441 açık iş ilanı alınırken, 2025 Ocak-Haziran döneminde 483'ü engelli olmak üzere toplam 15 bin 791 iş arayanın işverenlerle eşleşmesi sağlandı.

2025 yılı Ocak-Haziran döneminde danışmanlık kapsamında yapılan görüşme sayısı 21 bin 285, özel sektör işyeri ziyareti sayısı 4 bin 723, İş Kulübü eğitimi verilen katılımcı sayısı 973 olarak gerçekleşti. Ayrıca Engelli İş Koçluğu hizmetinden Ocak-Haziran 2025 döneminde bin 572 kişi faydalanırken, 483 engelli vatandaş da işe yerleştirildi.

Aydın'da 2025 Ocak - Haziran döneminde düzenlenen Aktif İşgücü Programı çerçevesinde 154 adet İşbaşı Eğitim programından toplam 697 kişi faydalanırken, 18 adet Toplum Yararına Programdan (TYP) toplam 370 kişi faydalandı. Ayrıca Eylül 2024 yılı itibariyle hayata geçen İşgücü Uyum Programları kapsamında 32 ayrı programdan 2 bin 946 kişi faydalandı. 2025 yılı kurs ve işbaşı eğitim programları 326, toplum yararına programlar ve işgücü uyum programları ise 354 defa denetim kurulu tarafından denetlendi.

"365 milyon işsizlik ödeneği yapıldı"

Aydın'da 2025 yılı Ocak-Haziran ayları arasında İşbaşı Eğitim Programları için 41 milyon 961 bin 934 TL, Toplum Yararına Programlar için 65 milyon 335 bin 208 TL, İşgücü Uyum Programları için 223 milyon 837 bin 94 TL olmak üzere kurs ve programlar için toplamda 331 milyon 134 bin 236 TL ödeme yapıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu çerçevesinde ise Aydın'da 2025 Ocak - Haziran ayları içerisinde 4 bin 422 kişi işsizlik ödeneğinden faydalanırken, bu kişilere toplamda 365 milyon 669 bin 258 TL ödeme yapıldı.

Engelli ve eski hükümlü hibe projeleri çerçevesinde ise 2016 yılından 2025 yılına kadar 116'sı engelli, 76'sı eski hükümlü olmak üzere toplam 192 işletmeye 12 milyon 210 bin 478 TL hibe desteği verildi. Ayrıca toplantıda 2025 yılı 2. dönem için yapılan hibe başvuruları da görüşüldü. Bu kapsamda 10'u engelli, 11'i eski hükümlü olmak üzere toplam 21 adet kendi işini kurma projesi başvurusu yapıldı. Projelerin onaylanması halinde 21 proje için toplam 7 milyon 670 bin 980 TL hibe desteği verilecek. - AYDIN