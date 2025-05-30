Aydın'da Hububat Hasadı Başladı, Dane Kaybı Kontrolleri Yapılıyor

Aydın'da Hububat Hasadı Başladı, Dane Kaybı Kontrolleri Yapılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da hububat hasadı döneminin başlangıcıyla birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin ürünlerini korumak amacıyla dane kaybı kontrollerini gerçekleştirdi. Bu yıl 271 bin dekar buğday, 84 bin dekar arpa ve 273 bin dekar mısır hasat edilecek.

Türkiye'nin verimli topraklarına sahip Aydın'da hububat hasadı başlarken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat başlangıcında dane kaybı kontrolleri gerçekleştirdi.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da hububat hasadı hareketliliği başladı. Didim ilçesinde de sabahın ilk saatlerinden itibaren hububat ekili tarlalarına gelen üreticiler, ürünlerini biçmeye başladı. Aydın'da bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre 271 bin 895 dekar alanda buğday, 84 bin 36 dekar alanda arpa ve 273 bin 335 dekar alanda mısır biçerdöverle hasat yapılacak. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de arazilere giderek ürünlerin hastalık ve zararlılara karşı korunması hedefiyle çalışmalarına devam etti. Hububat ekili arazilerde dane kaybının yaşanmaması için kontrollerini sürdüren ekipler, hasat öncesinde de arazilere gelerek Didim'de buğday hasadında dane kaybının olmaması için teknik kontrol gerçekleştirdi. Kontrollere katılan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş da kontrollerin yanı sıra hem çiftçileri bilgilendirdi hem de biçerdöver belgelerini kontrol etti. Ayrıca buğdayda süne emgi analizi için numune alımı yapıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, "İl ve ilçe müdürlüğümüz teknik elemanlarınca biçerdöver kontrolleri, bakanlığımız ve valiliğimizin talimatları doğrultusunda gerçekleştirilecek. Amacımız dane kaybının en aza indirerek hem çiftçilerimize hem de ulusal ekonomiye katkı sağlamak. Bunun büyük bir önem taşıdığını biliyoruz. Özellikle biçerdöverle yapılan hasatlarda, doğru ayarlar ve dikkatli kullanım, kayıpları en aza indirmekte kritik faktörlerden birisidir. Ayrıca dane kaybını önlemek için ürünün doğru olgunlukta olması, hava şartlarının uygun olması ve biçerdöver ayarlarının ve bakımının doğru yapılması da gerekir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Papara soruşturmasında 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Papara'ya yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

23 bin işçinin greve çıktığı şehirde kaos büyüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor

Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gece yarısı gizemli olay! Darp edilen kadın hayatını kaybetti

Gece yarısı gizemli olay! Kaza ihbarında gerçek bambaşka çıktı
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Yeni mesleğini açıkladı
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
Bodrum'da ayağına ağırlık bağlayarak denize atlayan adam hayatını kaybetti

Ayağına ağırlık bağlayıp denize atlayan iş insanı hayatını kaybetti
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.