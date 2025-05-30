Aydın'da Hububat Hasadı Başladı, Dane Kaybı Kontrolleri Yapılıyor

Türkiye'nin verimli topraklarına sahip Aydın'da hububat hasadı başlarken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat başlangıcında dane kaybı kontrolleri gerçekleştirdi.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da hububat hasadı hareketliliği başladı. Didim ilçesinde de sabahın ilk saatlerinden itibaren hububat ekili tarlalarına gelen üreticiler, ürünlerini biçmeye başladı. Aydın'da bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre 271 bin 895 dekar alanda buğday, 84 bin 36 dekar alanda arpa ve 273 bin 335 dekar alanda mısır biçerdöverle hasat yapılacak. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de arazilere giderek ürünlerin hastalık ve zararlılara karşı korunması hedefiyle çalışmalarına devam etti. Hububat ekili arazilerde dane kaybının yaşanmaması için kontrollerini sürdüren ekipler, hasat öncesinde de arazilere gelerek Didim'de buğday hasadında dane kaybının olmaması için teknik kontrol gerçekleştirdi. Kontrollere katılan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş da kontrollerin yanı sıra hem çiftçileri bilgilendirdi hem de biçerdöver belgelerini kontrol etti. Ayrıca buğdayda süne emgi analizi için numune alımı yapıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, "İl ve ilçe müdürlüğümüz teknik elemanlarınca biçerdöver kontrolleri, bakanlığımız ve valiliğimizin talimatları doğrultusunda gerçekleştirilecek. Amacımız dane kaybının en aza indirerek hem çiftçilerimize hem de ulusal ekonomiye katkı sağlamak. Bunun büyük bir önem taşıdığını biliyoruz. Özellikle biçerdöverle yapılan hasatlarda, doğru ayarlar ve dikkatli kullanım, kayıpları en aza indirmekte kritik faktörlerden birisidir. Ayrıca dane kaybını önlemek için ürünün doğru olgunlukta olması, hava şartlarının uygun olması ve biçerdöver ayarlarının ve bakımının doğru yapılması da gerekir" dedi. - AYDIN