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Aydın'da araç sayısı 686 bin oldu

Aydın'da araç sayısı 686 bin oldu
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TÜİK verilerine göre Aydın'da 2026 Haziran ayında toplam araç sayısı 686 bin 652 olurken, 12 bin 810 aracın devri yapıldı. En fazla devir otomobil ve motosiklette gerçekleşti.

Aydın'da Haziran ayında toplam araç sayısı 686 bin 652 olurken, 12 bin 810 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2026 yılı Haziran ayında araç sayısı 246 bin 435 otomobil, 11 bin 420 minibüs, 2 bin 737 otobüs, 90 bin 432 kamyonet, 11 bin 17 kamyon, 261 bin 120 motosiklet, bin 572 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 919 traktör olmak üzere toplam 686 bin 652 oldu.

Aydın'da 2026 Haziran ayında toplamda 12 bin 810 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 884'ü otomobil, 142'si minibüs, 32'si otobüs, 2 bin 6'sı kamyonet, 157'si kamyon, 2 bin 928'i motosiklet, 34'ü özel amaçlı taşıt ve 627'si traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2026 Haziran ayında 3 bin 762 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların 631'i otomobil, 6'sı minibüs, 2'si otobüs, 190'ı kamyonet, 20'si kamyon, 2 bin 869'u motosiklet, 4'ü özel amaçlı taşıt ve 40'ı traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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