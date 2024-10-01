Aydın'da Ceviz Hasadı Geleneksel Yöntemlerle Başladı

Cevizin tarladan sofraya zorlu yolculuğu başladı

Aydın dağlarında ceviz hasadı geleneksel yöntemlerle yapılıyor

AYDIN - Türkiye'nin en verimli arazilerine sahip Aydın'da incir hasadını tamamlayan çiftçiler ceviz hasadına başladı. Özellikle Büyük Menderes Nehri'nin kuzey kesimindeki dağlarda yoğun bir şekilde ceviz üretiminin yapıldığı yaylalarda tamamen geleneksel yöntemlerle hasat edilen cevizler ağaçlardan sırıkla çırpıldıktan sonra bahçeden yük hayvanları ile depolara taşınıyor.

Aydın'ın Köşk, Nazilli, Sultanhisar, başta olmak üzere rakımı yüksek ve suyu bol olan yerlerde yetişen cevizler toplanmaya başladı. Ova kesiminde yetişen cevizler artık iş makineleri ile hasat edilirken yamaç arazilere sahip dağlardaki arazilerde ise ceviz hasadı halen geleneksel yöntemlerle devam ediyor.

Köşk ilçesine bağlı Başçayır Köyü'nde ceviz üreticileri sabah saatlerinde ceviz bahçelerine gidip mesaiye başlıyor. Adeta zamanla yarışan çiftçiler iş bölümü yaparak ceviz hasadı yapıyor. Erkekler ağaçlardaki cevizleri sırık adını verdikleri ağaçtan yapılma uzun sopalarla düşürürken, kadınlar ise düşen cevizleri ayıklayıp çuvallıyor. Gençler ise bir çoğu engebeli olduğu için taşıt ulaşımının olmadığı ceviz bahçelerinden hasat edilen cevizleri yük hayvanları ile depolara taşıyor.

Bu yıl mevsimin aşırı sıcak gitmesinden dolayı hasat sezonun yaklaşık 10 gün erken başladığını belirten bölgedeki çiftçilerden Süleyman Çapar, "Tarım işi özellikle sarp arazilerde zor bir uğraş. Geleneksel yöntemlerle hasat yapıyoruz. Bu yıl kalite ve rekolte iyi ancak fiyatlar çok düşük" diye konuştu.

Arazinin sarp ve araç ulaşımın uygun olmamasından dolayı taşıma işlemlerini yük hayvanları ile yaptıklarını belirten Davut Çapar ise, "Ceviz hasadı başladı. Ancak doğal şartlar nedeniyle taşıma işlemlerini halen yük hayvanları ile yapıyoruz" diyerek dağlarda tarım işinin zorluğundan söz etti.