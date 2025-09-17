Haberler

Aydın'da Ağustos Ayında 653 Bin 801 Araç Sayısına Ulaşıldı

Aydın'da Ağustos Ayında 653 Bin 801 Araç Sayısına Ulaşıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılı Ağustos ayında Aydın'da toplam araç sayısı 653 bin 801 olarak kaydedildi. 13 bin 203 aracın devrinin yapıldığı bu dönemde, 3 bin 886 aracın trafiğe kaydı gerçekleştirildi.

Aydın'da Ağustos ayında toplam araç sayısı 653 bin 801 oldu, 13 bin 203 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2025 yılı Ağustos ayında araç sayısı 234 bin 84 otomobil, 11 bin 144 minibüs, 2 bin 797 otobüs, 88 bin 697 kamyonet, 10 bin 815 kamyon, 243 bin 653 motosiklet, bin 435 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 176 traktör olmak üzere toplam 653 bin 801 oldu.

Aydın'da 2025 Ağustos ayında toplamda 13 bin 203 aracın ise devri yapıldı. Bunların 7 bin 597'si otomobil, 206'sı minibüs, 58'i otobüs, 2 bin 12'si kamyonet, 143'ü kamyon, 2 bin 605'i motosiklet, 27'si özel amaçlı taşıt ve 555'i traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2025 Ağustos ayında 3 bin 886 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların 871'i otomobil, 3'ü minibüs, 2'si otobüs, 208'i kamyonet, 22'si kamyon, 2 bin 725'i motosiklet, 2'si özel amaçlı taşıt ve 53'ü traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku

Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığından dert yananları rahatlatacak sözler

Hayat pahalılığından dert yananları rahatlatacak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.