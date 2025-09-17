Aydın'da Ağustos Ayında 653 Bin 801 Araç Sayısına Ulaşıldı

Aydın'da Ağustos ayında toplam araç sayısı 653 bin 801 oldu, 13 bin 203 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2025 yılı Ağustos ayında araç sayısı 234 bin 84 otomobil, 11 bin 144 minibüs, 2 bin 797 otobüs, 88 bin 697 kamyonet, 10 bin 815 kamyon, 243 bin 653 motosiklet, bin 435 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 176 traktör olmak üzere toplam 653 bin 801 oldu.

Aydın'da 2025 Ağustos ayında toplamda 13 bin 203 aracın ise devri yapıldı. Bunların 7 bin 597'si otomobil, 206'sı minibüs, 58'i otobüs, 2 bin 12'si kamyonet, 143'ü kamyon, 2 bin 605'i motosiklet, 27'si özel amaçlı taşıt ve 555'i traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2025 Ağustos ayında 3 bin 886 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların 871'i otomobil, 3'ü minibüs, 2'si otobüs, 208'i kamyonet, 22'si kamyon, 2 bin 725'i motosiklet, 2'si özel amaçlı taşıt ve 53'ü traktör olarak gerçekleşti.