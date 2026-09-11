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Aydın’da 180 milyon liralık buzağı desteği ödeniyor

Aydın’da 180 milyon liralık buzağı desteği ödeniyor
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Aydın’da 13 bin 45 üreticiye, 58 bin 2 buzağı için toplam 180 milyon 450 bin 760 TL buzağı destekleme ödemesi yapılacak.

Aydın'da 13 bin 45 üreticiye, 58 bin 2 buzağı için toplam 180 milyon 450 bin 760 TL buzağı destekleme ödemesi yapılacak.

Aydın'da hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik 2025 Yılı II. Dönem Buzağı Desteklemesi kapsamında ödemeler bugün itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlanacak.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, destekleme kapsamında 13 bin 45 üreticiye ait 58 bin 2 buzağı için toplam 180 milyon 450 bin 760 TL ödeme yapılacak. Ödemeler, 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılacak. Ödemelerin T.C. kimlik numarası ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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