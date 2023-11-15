Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin seralarında üretilen kışlık sebze fideleri Yenipazar ilçesinde dağıtıldı. Dağıtıma Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş ve Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden de katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar ilçesinde ücretsiz fide dağıttı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin seralarında ata tohumlarından üretilen kışlık sebze fidelerinin dağıtımı yapıldı.

Yenipazar Belediye Meydanında yapılan fide dağıtımına, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş ile Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden de katıldı.

Erden, sebzelerin tohumlarını tekrar toprakla buluşturmalarını isteyerek, ata tohumlarına sahip çıkılmasını istedi.