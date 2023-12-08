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Aydın Büyükşehir Belediyesi, TTI İzmir Fuarı'nda yerini aldı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, 17. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'nde (TTI İzmir) coğrafi işaretli ürünlerini tanıtıyor. Fuar, Aydın'ın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini sergilemek için bir fırsat sunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 17. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'nde (TTI İzmir) yerini alırken, coğrafi işaretli ürünler beğeni topluyor.

Binlerce firmanın ve on binlerce ziyaretçinin katıldığı fuarda stant açan Büyükşehir; kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtıyor. 17. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, 7-8-9 Aralık 2023 tarihleri arasında sürecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, fuar ziyaretçilerini Aydın standını ziyaret etmeye davet etti.

A holü B104 numaralı stantta konuklarını ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, turizm sektörünün önde gelen profesyonelleri ve fuarın katılımcıları ile aynı platformda bir araya geliyor.

Aydın'ın coğrafi işaretli ürünleri beğeni topladı

Aydın'ın güzelliklerini her alanda tanıtmaya devam eden Büyükşehir'in standı, 9 Aralık Cumartesi gününe kadar sürecek olan fuarda ziyaret edilebilecek. Aydın'ın yerel ürünlerinin yanı sıra tarihi güzellikleri de tanıtılacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin coğrafi işaretini aldığı ürünler de ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Çerçioğlu, "Gökyüzünün Altındaki En Güzel Yeryüzü' olan Aydın'ımızın standına tüm ziyaretçileri bekliyoruz." dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Aydın Büyükşehir Belediyesi İzmir Belediye Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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