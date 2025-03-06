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Aydem Enerji, Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası'nı Aldı

Aydem Enerji, Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası'nı Aldı
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Aydem Enerji, 'Aydem Eşit Hayat' inisiyatifiyle kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor ve KAGİDER'in Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını almaya hak kazandı. Şirket, cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık konusunda önemli adımlar atmayı hedefliyor.

Toplumsal fırsat eşitliği çalışmalarını "Aydem Eşit Hayat" inisiyatifiyle sürdüren Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Aydem Enerji, KAGİDER'in Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını almaya hak kazandı.

"Aydem Eşit Hayat" inisiyatifiyle kapsayıcılık, çeşitlilik ve fırsat eşitliği konularını önceliklendiren Aydem Enerji, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını almaya hak kazandı. Aydem Enerji, Deloitte tarafından yapılan değerlendirmede kadınlara daha adil olmak üzere çıktığı yolda fırsat eşitliği alanındaki somut çalışmalarıyla FEM sertifikasını aldı.

"Kapsayıcı bir yaklaşımla kadınların her alanda güçlenmesi için çalışıyoruz"

Aydem Enerji İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Tansel Varan, toplumsal fırsat eşitliği yaklaşımlarının tescillenmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi: "FEM sertifikası, toplumsal fırsat eşitliği konusundaki kararlılığımızı göstermesi açısından çok değerli. Kadın temsilinin düşük olduğu enerji sektöründe kapsayıcı bir yaklaşımla, kadın çalışma arkadaşlarımızın sayısını her kademede artırma hedefiyle çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (WEPs) imzacısı olarak, kadınların her alanda güçlenmesi için önemli adımlar atıyoruz. Aydem Eşit Hayat inisiyatifimiz ile işe alım süreçlerimizden çeşitlilik ve kapsayıcılık eğitimlerimize tüm süreçlerimizi toplumsal fırsat eşitliği odağında şekillendiriyoruz. Sabancı Üniversitesi danışmanlığında yayımladığımız 'Aydem Enerji Aile İçi Şiddetle Mücadele Prosedürü' ile tüm Aydem Enerji ekiplerinin aile içi şiddet konusunda bilinçlenmesini sağlıyoruz. Toplumsal fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınların istihdamda da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız" dedi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Sektörle İlişkiler Komitesi Lideri Neşecan Çekici ise Aydem Enerji'nin, kapsayıcı bir iş dünyası için önemli bir örnek teşkil ettiğini belirterek şunları söyledi: "Aydem Enerji'nin Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası'nı alarak cinsiyet ve fırsat eşitliği konusundaki taahhüdünü ortaya koymasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Kadınların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik attıkları bu adım, kapsayıcı bir iş dünyası için önemli bir örnek teşkil ediyor. Çalışanları için adil ve eşit bir çalışma ortamı sunarak, yeteneklerin cinsiyetten bağımsız olarak değerlendirildiği bir ekosistem oluşturuyor."

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Sektörle İlişkiler Komitesi Lideri Özlem Demirci Duyarlar, FEM sertifikasının, iş dünyasında fırsat eşitliğini bir kurum kültürü haline getirme taahhüdü olduğunu ifade ederek görüşlerini paylaştı: "Aydem Enerji, Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası'nı alarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliği destekleme konusundaki kararlılığını göstermiştir. Bu sertifika sadece bir belge değil, aynı zamanda iş dünyasında fırsat eşitliğini bir kurum kültürü haline getirme taahhüdüdür. Cinsiyet eşitliği sadece bir sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biridir."

Yapılan açıklamaya göre; KAGİDER, Fırsat Eşitliği Modeli FEM sertifikasını 2011 yılında duyurdu. Proje kapsamında kurumların insan kaynakları prosedürleri bağımsız denetim kurumlarınca değerlendirilerek, fırsat eşitliği kriterleri kapsamında ele alınıyor. Projenin amacı işe alım, eğitim, terfi, kariyer planlama ve geliştirme ile dış iletişim gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri saptamak, bu konuda farkındalık oluşturmak ve iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına dayalı yaklaşımların ortadan kalkmasına destek olmak. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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