Aydem Yenilenebilir Enerji, üst üste 4'üncü kez CDP A Listesi'nde yer aldı

Aydem Enerji, 6 grup şirketiyle birlikte CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda global A Listesi'nde yer almaya devam etti. Şirket, iklim politikaları ve su yönetiminde gösterdiği başarılarıyla bu yıl da örnek şirketler arasında yer aldı.

Türkiye'nin öne gelen enerji şirketlerinden Aydem Enerji, 6 grup şirketiyle bu yıl da dünyanın en büyük ve prestijli çevre raporlama platformlarından biri olan CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda global A Listesi'nde yer aldı.

Aydem Enerji, iklim politikaları, emisyon yönetimi ve su kaynaklarının korunmasına yönelik uygulamalarıyla dünya çapında örnek gösterilen şirketler arasında yerini korumaya devam ediyor. Aydem Enerji, grup şirketleri Aydem Yenilenebilir Enerji, Aydem Perakende, Gediz Perakende, Adm Elektrik, Gdz Elektrik ve Elsan ile dünyanın en büyük çevre raporlama platformlarından biri olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda bir kez daha Global A Listesi'nde yer aldı. Şirketler, tüm değer zincirinde emisyon azaltımına yönelik yol haritaları, yenilikçi projeleri ve şeffaf raporlama kültürleriyle CDP tarafından üst seviyede derecelendirildi.

Şeffaf raporlama, yüksek performans, etkili eylem

Yapılan açıklamaya göre, grup şirketlerinden Aydem Yenilenebilir Enerji, 2024 sonuçlarına göre "İklim Değişikliği" ve "Su Güvenliği" kategorilerinde üst üste dördüncü kez "A - Liderlik Seviyesi" notu alarak önemli bir başarıya imza attı. Şirket, iklim krizine yönelik etkili eylemleri, şeffaf raporlama yaklaşımı ve su yönetiminde gösterdiği yüksek performansla küresel ölçekte şirketlerin değerlendirildiği CDP Global Liderler A Listesi'nde (CDP Global Leaders - A List), üst üste dört yıldır her iki kategoride birden yer alan tek Türk şirket olma konumunu da pekiştirdi. Grup şirketlerinden Elsan da "İklim Değişikliği" kategorisinde üst üste üç yıldır A Listesi'nde yer alma başarısını gösterirken; Aydem Perakende, Gediz Perakende, Adm Elektrik ve Gdz Elektrik şirketleri de notlarını B'den A'ya yükseltti.

"Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz"

Aydem Enerji CEO'su Serdar Marangoz, CDP İklim Değişikliği Programı Global A Listesi'nde 6 grup şirketiyle birlikte yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Operasyonlarımızın her alanında şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik odağıyla yürüttüğümüz çalışmalar, bu yıl da CDP'nin Global A Listesi'nde 6 grup şirketimizle yer almamızı sağladı. CDP'den aldığımız bu başarı, tüm faaliyetlerimizde çevresel etkiyi azaltmak ve kaynak kullanımında verimliliği artırmak için yürüttüğümüz çalışmaların küresel düzeyde onaylandığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla, daha sürdürülebilir bir dünya için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

