Ayçiçeği ve kuru fasulye tohumları çiftçilere teslim edildi

Samsun'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere ayçiçeği ve kuru fasulye tohumu desteği verilirken, 4 ilçedeki kanola bahçeleri de incelendi.

TAKE Projesi kapsamında Ladik'te üreticilere ayçiçeği ve kuru fasulye tohumu teslim edildi. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, TAKE Projesi kapsamında ayçiçeği ve kuru fasulye tohum teslimi gerçekleştirilirken, il genelinde üretimi yaygınlaşan kanola ekili alanlarda da tarla ziyaretleri yapıldı. Desteklerle binlerce dekarlık alanda ekim hedeflenirken, kanola üretimindeki artış dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında Bafra, Havza, Kavak, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde toplam 7 bin 700 dekarlık alanda ekim yapılmak üzere 385 paket ayçiçeği tohumu üreticilere teslim edildi. Öte yandan yine bakanlığın destekleriyle Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 2026 yılı TAKE Projesi kapsamında yürütülen Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi ile Vezirköprü, Ladik, Asarcık, Kavak, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde toplam 810 dekarlık alanda ekilmek üzere 8 bin 100 kilo kuru fasulye tohumu da üreticilere teslim edildi.

İl genelinde kanola üretiminde de önemli gelişmeler yaşanırken 2025 yılı sonbaharında üreticilere dağıtımı yapılan "Baharın İlk Bal Çiçeği Kanola Projesi" kapsamında Bafra, Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde kullanılmak üzere 320 paket kanola tohumu dağıtımı yapılarak 6 bin 400 dekarlık alanda üretime katkı sağlandı. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, kanola tohumlarının ilkbaharda çiçeklenmesiyle oluşan görsel şölen eşliğinde kanola tarlalarını yerinde inceledi. Zorlu iklim şartlarına rağmen dayanıklılığı ile kanola, Samsun'da önemli bir kışlık yağ bitkisi olarak yerini aldı.

"Stratejik ürünlerde üretim alanlarımızı her geçen yıl genişletiyoruz"

Tarrımsal üretimin artırılması ve atıl arazilerin ekonomiye kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirten Kemal Yılmaz, "Bakanlığımızın destekleriyle yürüttüğümüz TAKE projesi sayesinde hem ekilmeyen arazileri üretime kazandırıyor hem de çiftçilerimize kaliteli tohum desteği sağlıyoruz. Ayçiçeği, kuru fasulye ve kanola gibi stratejik ürünlerde üretim alanlarımızı her geçen yıl genişletiyoruz. Özellikle yağlık ayçiçeği ve kanola üretimi, ülkemizin bitkisel yağ ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Çiftçimizi desteklemek, gelirini artırmak ve sürdürülebilir tarımı güçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Samsun tarımı, üreticimizin gayreti ve devletimizin desteğiyle daha da güçlenecektir" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı