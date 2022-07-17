Ayakkabı atölyesi Altındağlı kadınların hayatını değiştirdi

Altındağ Belediyesi'ne bağlı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde her geçen gün yeni şeyler öğrenen kadınlar, ayakkabı üreticisi oldu. Şair Baki Kültür Merkezi'nde kurulan ayakkabı imalat atölyesi, Altındağlı kadınların hayatını değiştirdi.

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri sayesinde yeni mesleklerle tanışan ve kendilerini geliştiren Altındağlı kadınlar, Altıneller Kadın Kooperatifi aracılığı ile ayakkabı işine de el attı. Şair Baki Kültür Merkezi'nde kurulan ayakkabı imalat atölyesi kadınlardan büyük ilgi gördü. Burada çeşitli ayakkabı firmalarına ayakkabı diken kadınlar, günde 140-200 arası ayakkabı imal ediyor. Atölye sayesinde kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

"Atölyede arı gibi çalışıyoruz"

Ayakkabı atölyesi sayesinde yeni bir meslek öğrendiğini ve atölyenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden 47 yaşındaki Hatice Akbayrak, makinalara ve dikişe olan sevgisinin kendisini bu atölyeye doğru çektiğini belirtti. Atölyede günde 140 ile 200 arasında ayakkabı imal ettiklerini söyleyen Akbayrak, "Daha önce bahçe mobilyaları tekstili ve pet kıyafetleri dikim atölyelerinde de çalıştım. Dikiş dikmeyi ve makinaları çok seviyorum. Çok keyif alıyorum. Atölyede arı gibi çalışıyoruz. Arkadaşlarımla aile gibi olduk. Burada kendimi geliştiriyorum. Önce beynimi ve ruhumu dinlendiriyorum. Bana terapi gibi oluyor. Bunların yanında bir de maddi getirisi var tabii. Bizi çok mutlu ediyor. Bize bu imkanları sunan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"Firmalar bizden çok memnun"

Yaklaşık 3 aydır ayakkabı atölyesinde keyifle çalıştığını ve atölye sayesinde hayatının değiştiğini belirten Hafsa Değerlioğlu ise, şunları söyledi:

"Ayakkabı imalatı değişik bir iş. Çeşitli firmalardan bize gelen malzemeleri, ayakkabıların üst kısımlarını biz dikiyoruz. Başlarda itiraf etmeliyim ki çok zorlandım. Dikiş yapma ve kullanılan kimyasal maddeler beni biraz zorladı. Çok değişik bir iş. 1 ay eğitimini aldık. Firmalardan ustalar geldi, bize işi öğrettiler. Şimdi kimsenin yardımı olmadan işimizi rahatlıkla yapabiliyoruz, çok hızlı ve iyi işler çıkarıyoruz. Firmalar bizden çok memnun. Bu zamana kadar 10 farklı model çalıştık. Şu anda iki yeni model üzerinde çalışıyoruz. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Hem çok keyifli zaman geçiriyorum hem de aile bütçesine katkıda bulunuyorum. Burada kazandığı paralarla çocuğunu okula gönderenler, çeyiz alanlar, yatırım yapanlar var. Hayatımız her geçen gün olumlu yönde gelişmeye devam ediyor."

"Altındağlı kadınlarımız çok becerikli"

Altındağlı kadınların Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştürmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağlı kadınlarımız çok becerikli. Pek çok alanda ortaya koydukları yeteneklerini kazanca dönüştürmek için desteğe ihtiyaçları vardı. Biz de kendilerini bu konuda desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çünkü el emeği bizim için çok değerli. Fikir üretiyor, projeler geliştiriyor, maddi ve manevi destek sağlıyoruz. Kadınlar da onlara sağladığımız imkanları en iyi şekilde değerlendiriyor, verilen desteği arkalarına alarak başarıdan başarıya koşuyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ellerine ve emeklerine sağlık" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi