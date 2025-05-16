AXA Türkiye, 2024 Yılı Finansal Sonuçlarını Açıkladı

AXA Türkiye, 2024 Yılı Finansal Sonuçlarını Açıkladı
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AXA Türkiye, 2024 yılı finansal sonuçlarını ve sigorta sektöründeki yeniliklerini '2025 Acente Buluşmaları' kapsamında paylaştı. Prim üretimi 61,1 milyar TL'ye ulaşırken, yıl sonunda net kar 4,6 milyar TL olarak kaydedildi.

AXA Türkiye, '2025 Acente Buluşmaları' kapsamında, AXA Türkiye'nin 2024 yılına ait finansal sonuçlarını ve sigorta sektörüne dair yeniliklerini paylaşmaya devam ediyor. Şirket, stratejik planı doğrultusunda sigortacılığa odaklanarak finansal çeviklik ve güçlü bilançosuyla öne çıkıyor.

2024 yılını başarılı sonuçlarla tamamlayan AXA Grubu, Türkiye operasyonlarında da önemli bir performans sergiledi. Yıl sonu itibarıyla prim üretimi 61,1 milyar TL'ye ulaşan AXA Türkiye, hayat dışı branşlarda yüzde 69,2'lik büyüme elde ederek yılı 4,6 milyar TL net kar ve yüzde 8,3'lük pazar payı ile tamamladı.

Yapılan açıklamaya göre, 5,7 milyar TL'lik ödenmiş sermaye ile sektörün güçlü oyuncularından biri olduğunu bir kez daha gösteren Şirket, sermaye yeterlilik oranını yüzde 150,5 seviyesinde tutarak sürdürülebilir ve karlı büyümesini devam ettirdi, yangın sigortalarında yoğunlaşarak üretim faaliyetleri ve artan müşteri portföyüyle birlikte aktif müşteri sayısını 3,7 milyona, yaşayan poliçe adetini ise 5,4 milyona yükseltti. AXA Türkiye, 2024 yılında Hayat ve Emeklilik tarafında da başarılı bir yılı geride bırakarak fon büyüklüğünü 12,2 milyar TL olarak gerçekleştirdi. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yaşayan sözleşme adedi 75 bine, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) yaşayan sertifika adedi 171 bine ve hayat ile ferdi kaza sigortalarındaki yaşayan poliçe sayısı ise 208 bine yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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