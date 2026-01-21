Haberler

AP Komite Başkanı Lalucq'dan "yerli ödeme sistemine geçme" çağrısı Açıklaması

Güncelleme:
AP Ekonomik ve Mali İşler Komitesi Başkanı Aurore Lalucq, Avrupa'nın ödeme sistemlerinin çoğunun Amerikan menşeli olmasının tehlikelerine dikkat çekerek, yerli ödeme sistemlerine geçiş yapılması gerektiğini vurguladı. Lalucq, Avrupa'nın finansal kırılganlığına dikkat çekti ve acil toplantı talep etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi Başkanı Aurore Lalucq, Avrupa'da kullanılan ödeme sistemlerinin neredeyse tamamının Amerikan menşeli olduğuna işaret ederek, bunun risk taşıdığını ve Avrupa'nın yerli ödeme sistemine geçmesi gerektiğini söyledi.

Lalucq, Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın konuşmalarının ardından değerlendirmelerde bulundu.

AP Komite Başkanı, "Von der Leyen'in Avrupa meseleleri hakkında konuşmasını dinlerken çok endişelendim. Konuşmada, Avrupa silahlarına, dijital alana ve ödeme sistemlerine ilişkin bir kelime yoktu." ifadelerini kullandı.

Lalucq, Avrupa'nın ödeme sistemlerinde çok kırılgan olduğuna dikkati çekerek, "Bugün ödeme sistemlerimizin neredeyse tamamı Amerikan menşeli. (ABD Başkanı) Donald Trump, bunları bir gecede kesebilir. Bunu daha önce yaptı. Uluslararası Ceza Mahkemesi üzerinde, yargıçlarımız ve hukuk devletimiz üzerinde baskı kurmak için bunu yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonunun gelecek haftalarda, acilen ödeme sistemine odaklanmak üzere bir toplantı düzenlemesini isteyen Lalucq, "Bunun maliyeti yüksek değil. Yaklaşık 10 milyon avrodan söz ediyoruz." dedi.

Lalucq, AB Konseyi Başkanı Costa'dan da aynı talepte bulunduğunu aktararak, "Bu hiç maliyetli değil. (Yerli) Ödeme sistemi ekonomimizi ve demokrasimizi kurtarır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
