Avrupa Yatırım Bankası, İspanya-Fransa Elektrik Hattı Projesine 1,6 Milyar Avro Destek Sağlayacak

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), İspanya ile Fransa arasındaki elektrik hattı bağlantısına 1,6 milyar avro kaynak sağlayacak.

AYB, İspanya ve Fransa arasındaki 2028 yılında faaliyete geçmesi beklenen stratejik Biskay Körfezi elektrik bağlantısı projesine finansman sağlanacağını açıkladı.

Açıklamada, İber Yarımadası ile Avrupa arasındaki elektrik bağlantı kapasitesini artıracak projeye, AYB tarafından 1,6 milyar avro destek verileceğine işaret edildi.

Proje ile iki taraf arasında elektrik değişim kapasitesinin 2800 megavattan 5000 megavata yükseleceği, bunun İspanya, Portekiz ve Fransa'da elektrik tedarikini güçlendireceği ifade edildi.

Açıklamada, projenin 300 kilometresi su altında olmak üzere toplam 400 kilometre uzunluğa sahip olacağı, bunun İspanya ile Fransa arasındaki ilk denizaltı elektrik bağlantısı niteliği taşıyacağı kaydedildi.

İspanya ve Portekiz'de 28 Nisan'da milyonlarca kişiyi etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisi "blackout" yaşanmıştı. Elektrik sisteminin yeniden normale dönmesi 23 saat sürmüştü.

Avrupa Birliği (AB) bankası olarak faaliyet gösteren Lüksemburg merkezli AYB, üye ülkelerdeki ortak stratejik projelere finansman sağlıyor.