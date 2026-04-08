Haberler

Avrupa gaz fiyatları ateşkes sonrası sert düşüş gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin ardından Avrupa gaz fiyatları, yüzde 17,5 oranında gerileyerek megavatsaat başına 43,9 avroya indi. Fiyatlardaki düşüş, Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili beklentilerden kaynaklandı.

Avrupa gaz fiyatları Orta Doğu'da ABD- İran arasındaki geçici ateşkes yapılmasının ardından dünkü kapanışa göre yüzde 17,5 gerileyerek güne 43,9 avro ile başladı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de mayıs vadeli gaz kontratları, dün megavatsaat başına 53,2 avro seviyesinden kapandı.

Fiyatlar bugün Türkiye saatiyle 09.12 itibarıyla yüzde 17,5 gerileyerek megavatsaat başına 43,9 avroya indi.

Avrupa gaz fiyatlarındaki keskin düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmasının ardından gerçekleşti.

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yüzde 20'sinin taşındığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik beklentiler, gaz fiyatlarının gerilemesini sağlarken, Boğaz'ın açılmasına rağmen ticaret akışının kısa sürede normale dönmesi beklenmiyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrası Körfez ülkelerinden Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gaz üretimine ara vermişti. Katar, yıllık 80 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimiyle, küresel LNG piyasasının önemli oyuncuları ve Avrupa'nın da önemli tedarikçileri arasında bulunuyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

