Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, gün içerisinde önemli artışlar gösterdi. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,69 yükselerek 633,48 puana çıktı. Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya borsalarında da kazançlar kaydedildi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 değer kazanarak 8,559.07 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,18 artışla 10,806.41 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,74 yükselerek 25,171.08 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,11 artarak 47,170.44 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,306 artışla 1.181 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülke ekonomisine ve teknoloji şirketlerinin yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamalar risk iştahını artırırken, jeopolitik gelişmeler takip ediliyor.

Avrupa tarafında ise Almanya ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 0,3 ile beklentilere paralel büyüdü. Büyümede, özel ve kamu tüketim harcamalarındaki yükseliş ve inşaat yatırımları belirleyici oldu.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 1,7 olarak tespit edildi.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
