Haberler

Avrupa Borsalarında Yükseliş, İtalya Hariç

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya dışındaki ülkelerde yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,18 artışla 555,53 puana çıktı. İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22 düşüş gösterdi. Ayrıca, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi de artış kaydetti.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,18 artışla 555,53 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 artarak 9.299,84, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 değer kazanarak 23.745,06 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 7.880,87 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,22 düşüşle 42.554,4 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 1,173 oldu.

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda 0,2 puan artarak 95,5'e çıktı.

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu, 2030'a kadar idari işlerde 4 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz

81 ilde 500 bin konut yapılacak! Bu projenin önemli bir farkı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa pazarına açılan Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu

Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu
Benzincide akıl almaz vurgun! Yöntemleri yok artık dedirtti

Şeytanın aklına gelmez! Çalıştıkları benzinciyi böyle dolandırmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.