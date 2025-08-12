Avrupa Borsalarında Yükseliş, Almanya Hariç

Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle tamamlandı. Gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 artış gösterdi. ABD'nin korumacı ticaret politikalarındaki belirsizliklerin azalmasıyla küresel piyasalarda risk iştahı arttı. Almanya DAX endeksi ise yüzde 0,23 değer kaybetti.

Avrupa borsaları, günü Almanya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,21 değer kazanarak 547,89 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,85 artarak 41.935,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 artışla 7.753,42 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 9.147,81 puandan kapandı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 değer kaybederek 24.024,78 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.54 itibarıyla yüzde 0,58 artışla 1,168 oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin mallarına yönelik gümrük vergilerinin uygulanmasının 90 gün daha ertelenmesini öngören kararnameyi imzalamasının ardından ABD yönetiminin korumacı ticaret politikalarına ilişkin endişelerin azalmasıyla, küresel piyasalarda risk iştahı arttı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

Avrupa tarafında bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de nisan-haziran döneminde işsizlik yüzde 4,7 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi ile Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksi, temmuzdaki 52,7 seviyesinden ağustosta 34,7 puana gerileyerek sert düşüş gösterdi.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
