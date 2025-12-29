Haberler

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Güncelleme:
Noel tatili sonrası jeopolitik olumlu gelişmelere rağmen yatırımcıların temkinli davranması Avrupa borsalarında negatif bir seyir izlenmesine neden oldu. Stoxx Europe 600 ve diğer önemli endeksler azalış gösterdi.

Avrupa borsaları, Noel tatili sonrasında jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışına karşın yatırımcıların temkinli davranmasıyla negatif bir seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 588,4 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.307 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışının hemen altında 9.868 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,1 azalışla 8.099 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 44.458 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi önceki kapanışının altında 17.165 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, geçen hafta Noel tatili sebebiyle yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta veri akışı sakin olacak.

Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikanesinde barış görüşmeleri için bir araya geldi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik." dedi. Zelenskiy ise barış planının tüm yönlerinin ele alındığını söyledi.

Analistler, bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra günün geri kalanında ABD'de bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
