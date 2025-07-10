Avrupa Borsalarında İyimserlik Devam Ediyor

Avrupa borsalarında, ABD ile ticaret konusunda anlaşma sağlayacağına dair iyimserliğin devam etmesiyle İtalya ve İspanya hariç pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 552,4 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 24.604 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 kazançla 8.933 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 40.792 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 14.222 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 7.795 puanda bulunuyor.

DAX Endeksi 24.639,10 puan, FTSE 100 endeksi de 8.939,25 puanla rekor seviyeyi gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında bir miktar faiz indiriminin muhtemelen uygun olabileceğinin belirtilmesinin ardından pozitif bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında da bölgenin ABD ile ticaret konusunda anlaşma sağlayacağına dair iyimserliğin devam etmesiyle alış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki gümrük anlaşmazlığında ay sonuna kadar bir uzlaşma sağlanacağına dair "ihtiyatlı iyimserlik içinde" olduğunu söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık da yüzde 2 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Analistler, Almanya'da açıklanan enflasyon verisinin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu belirtti.