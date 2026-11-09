Avrupa borsalarında Fransa dışındaki endeksler haftanın ilk gününde yükseliş gösterdi

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Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ile teknoloji şirketlerinin bilançolarına odaklandığı haftanın ilk işlem gününde Fransa hariç pozitif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 649,04 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 10.687,13 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 25.853,30 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,5 yükselişle 50.292,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 8.119,44 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 kazançla 19.436,15 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda haftaya toparlanma çabasıyla başlanırken, karışık bir seyir izleniyor.

Bununla birlikte, yapay zeka yatırımlarının karlılığına ilişkin endişeler yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin açıkladığı verilere göre, ülkede ihracat eylülde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki aya kıyasla yüzde 2 arttı. İthalat aynı dönemde yüzde 4,2 yükselirken, dış ticaret fazlası 15,6 milyar avro oldu. İhracatın aylık bazda yüzde 0,5 artması bekleniyordu.

Öte yandan bölgede bugün Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni, ABD'de toptan eşya stokları ve tüketici enflasyon beklentileri ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları takip edilecek.

Kaynak: AA