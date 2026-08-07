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Avrupa Borsaları Haftayı Yükselişle Kapattı

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Avrupa borsaları, güçlü bilançolar ve Almanya'dan gelen olumlu verilerle haftanın son gününü yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 artışla 660,25 puana çıktı. Sıcak hava ve kuraklık gıda fiyatlarında risk oluştururken, küresel gıda fiyatları temmuzda son 3,5 yılın zirvesine ulaştı.

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 artışla 660,25 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 yükselerek 8.714,93 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69 değer kazanarak 26.319,45 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,06 artarak 53.717,19 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 değer kazanarak 10.901,09 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.34 itibarıyla yüzde 0,33 artışla 1,156 seviyesinden işlem gördü.

ABD ve İran arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğe rağmen, şirketlerin yılın ikinci çeyreğini kapsayan güçlü bilançoları piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da haziran ayında ihracat ve sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Öte yandan, Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava ve şiddetli kuraklık koşulları özellikle gıda fiyatları açısından risk oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, küresel gıda fiyatları temmuzda jeopolitik risklerin yol açtığı tedarik zinciri aksaklıkları ve artan sıcaklıklar nedeniyle son 3,5 yılın zirvesine çıktı.

Kaynak: AA
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