Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'nde fiyat artışı baskılarından kaynaklanan endişelerin hafiflemesinin etkisiyle haftanın dördüncü işlem günü yükselişle tamamladı.

Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,4 olarak açıklandı.

TÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

Piyasa beklentileri, ekimde Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,7 olması yönündeydi, verinin piyasa beklentilerinden düşük gelmesi dikkati çekti.

Avro Bölgesi'nde işsizlik ise ekim ayında yüzde 6,5 seviyesini korudu.

Verilere göre, AB'de eylül ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ekimde değişmedi.

Avro Bölgesi'nde de eylülde yüzde 6,5 olan işsizlik oranı, ekimde sabit kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın ekim ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6,1 olarak belirlenmişti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin Parasal Diyalog başlıklı oturumunda konuştu.

Lagarde, enflasyonun gerilemeye devam ettiğini ancak halen çok uzun süre yüksek kalmasının beklendiğini söyledi.

ECB'nin son toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırma kararı alındığını anımsatan Lagarde, faiz oranlarının yeterince uzun bir süre mevcut seviyelerde sürdürülmesi halinde enflasyon hedefinin yakalanabileceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ise Brüksel'de Avrupa Savunma Ajansının yıllık konferansının açılışında yaptığı konuşmada, AB ülkelerinin savunma alanında tek pazar kurması tavsiyesinde bulundu.

Dün Almanya ve İspanya'da enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesi pay piyasalarında risk iştahını destekledi.

Almanya'da yıllık enflasyon kasımda yüzde 3,2 olurken, aynı dönemde İspanya'da da yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Analistler, küresel pay piyasalarında da ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimalinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiği ve gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimali güçleniyor.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, ekimde yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen ve 4 ayın en düşük yükselişini kaydeden Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, eylülde yüzde 0,4 olmuştu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gün içinde yapılacak toplantısı öncesinde yükselişe geçti.

Petrol ve doğalgaz şirketlerinin hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

OPEC+ ülkelerinin ocaktan itibaren uygulamaya koyacağı üretim kotalarını belirlemesi bekleniyor.

Grubun üretim kesintilerinde artışa gideceği beklentisi fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,51 artarak 461,46 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 değer kazanarak 7.310,77 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,30'luk artışla 16.215,43 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 artarak 7.453,75 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,16'lik artışla 29,737,38 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.09 itibarıyla yüzde 0,611 azalışla 1,09 seviyelerinde seyrediyor.