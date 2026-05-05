Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki gelişmelerin takip edildiği haftanın ikinci işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,7 artışla 609,72 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,71 değer kazanarak 24.401,7, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,08 yükselerek 8.062,31 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,27 artışla 48.557,5 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,4 düşüşle 10.219,11 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,09 artışla 1,17 oldu.

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'daki gelişmelere odaklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırması halinde İran'ın "yeryüzünden silineceğini" söylemesinin ardından İran'ın Körfez ülkelerini hedef alması tansiyonun tırmanabileceği korkularını körüklemişti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin Birlik menşeli otomobil ve kamyonlara yönelik gümrük vergilerini yüzde 25'e çıkarma tehdidine karşı, tarafların anlaşmayı uygulaması gerektiğini ancak her türlü senaryoya hazır olduklarını açıkladı.

Trump, cuma günü ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, enerji piyasalarındaki risklere dikkati çekerek, jet yakıtı konusunda arz güvenliği sorunlarının ortaya çıkabileceği senaryolara hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, kapasite fazlasını eritmek ve maliyetleri düşürmek amacıyla dünya genelinde 1860 çalışanıyla yollarını ayıracağını ve birden fazla üretim tesisini kapatacağını duyurdu.