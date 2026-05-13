Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde ABD-İran arasında kalıcı barış için olumlu aşama kaydedilebileceğine ilişkin beklentilerle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,79 değer kazanarak 611,42 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,76 artışla 24.136,81, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 yükselerek 49.480,7, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 değer kazanarak 10.325,35 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 artarak 8.007,97 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.48 itibarıyla yüzde 0,21 düşüşle 1,171 seviyesinden işlem gördü.

Öte yandan, İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'ın İşçi Partisi'nin yerel seçimlerde aldığı yenilgi sonrası artan istifa çağrıları karşısında dün kabinesine istifa etmeyeceğini söylemesi sonrası 20 ve 30 yıllık tahvil faizleri hafif geriledi. Ancak ülkede siyasi belirsizlikler devam ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyürken, istihdam da aynı dönemde yüzde 0,1 arttı.

Bölgede sanayi üretimi martta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarken yıllık bazda yüzde 2,1 geriledi.