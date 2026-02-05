Haberler

Avrupa borsaları Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararı gününde düşüşle kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının politika faizini sabit tutma kararları sonrası değer kaybı yaşadı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,05 gerileyerek 611.65 puana düştü.

Avrupa borsaları, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının politika faizini sabit tutma kararlarının ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,05 gerileyerek 611.65 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,75 değer kaybıyla 45,819.57 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 10,309.22 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 azalarak 8,238.17 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,46 değer kaybederek 24,491.06 puan oldu.

Avro ve dolar paritesi, TSİ 20.51 itibarıyla yüzde 0,068 düşüşle 1,18 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun itici güçlerinin son aylarda neredeyse hiç değişmediğini ve ECB'nin orta vadede enflasyon oranının yüzde 2'ye geri döneceği konusunda iyimser olduğunu yeniledi.

Lagarde, bankanın döviz kuruna yönelik bir hedefi bulunmadığını ancak kurlardaki gelişmelerin ekonomik görünüm ve enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 3,75'te sabit tutarken, yıl içinde faiz indirimlerinin olacağının sinyalini verdi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'de enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine beklediklerinden bir yıl daha erken ulaşacağını öngördüklerini belirterek, enflasyonun bu seviyede sürdürülebilir şekilde kalmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış

İran savaşa çok istekli! Son çıkış Trump'ı hayli kızdıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'i makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı

Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Arda Güler'i makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı

Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncunun 21 yaşındaki halini görenlerin ağzı açık kaldı
Fenerbahçe'nin yeni yıldızları tribünde

Takımlarını yalnız bırakmadılar