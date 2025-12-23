Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, Noel tatili öncesinde işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,34 artarak 588,73 puana çıktı. Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,21 düşüşle 8,103,85 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak 9.889,22 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 artarak 24.340,06 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 yükselerek 44.606,58 puana ulaştı.
Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,21 düşüşle 8.103,85 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.29 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 1,177 düzeyinde seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,1 artarak 887 bin 491'e ulaştı.