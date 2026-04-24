Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsalarında, ABD ile İran arasında ateşkese yönelik ilerleme kaydedilememesinin etkisiyle negatif bir seyir izleniyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin gündem sıcaklığını korumaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, donanmaya Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her türlü teknenin vurulması talimatını verdiğini belirtti. ABD'nin boğazdaki mayınları temizlemeye devam ettiğini belirten Trump, donanmaya bu faaliyetleri üç katına çıkarma talimatı verdiğini söyledi.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 düşüşle 611,2 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 10.414 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 24.165 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 47.607 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 8.175 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 azalışla 17.736 puanda bulunuyor.

AB, Rusya'ya 20'nci yaptırım paketi üzerinde anlaştı

Orta Doğu'ya yönelik haber akışının yanı sıra bölgede Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Avrupa Birliği (AB), Macaristan'ın vetosunun kalkmasının ardından Ukrayna'ya 2026-2027 dönemi için 90 milyar avroluk kredi sağlanması ve Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketinin kabulü konusunda uzlaşıya vardı.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini söyledi.