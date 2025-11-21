Haberler

Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerinin gerilemesi ile birlikte, Avrupa borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde satışlar baş gösterdi. Stoxx Europe 600 endeksi %0,7, DAX endeksi %0,8, FTSE 100 endeksi ise %0,6 gerileme yaşadı.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin gerilemesi ve teknoloji hisseleri öncülüğündeki satışlarla negatif seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 düşüşle 559 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 azalışla 9.471 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 23.114 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 7.944 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 gerilemeyle 42.609 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,1 düşüşle 15.840 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD'de beklenenden daha güçlü bir istihdam artışına işaret eden veriler, Fed'in 9-10 Aralık tarihlerindeki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi açıklanan son istihdam verileri olurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 35 seviyesine geriledi.

Öte yandan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook "yüksek değerleme" endişelerine yönelik, tarihsel olarak yüksek seviyelerdeki varlık fiyatlarındaki bir çöküşe şaşırmayacağını söyledi.

Avrupa yarı iletken hisseleri düşüşte başı çekiyor

Söz konusu gelişmelerle ABD endekslerindeki satıcılı seyir Asya piyasalarının ardından Avrupa'ya taşınırken, başta yarı iletken ve teknoloji sektörü hisselerindeki satıcılı seyir dikkati çekiyor.

Hollandalı yarı iletken imalatçısı ASML'nin hisseleri yüzde 4,7, Alman yarı iletken imalatçısı İnfenion'un hisseleri yüzde 3 ve Fransız yarı iletken sektörü için malzeme üreticisi Schneider Electric'in hisseleri yüzde 2 düşüşle işlem görürken, genele yayılan satıcılı seyir piyasalarda etkili oluyor.

Öte yandan, yeni işlem gününde Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenecek 35. Avrupa Bankacılık Kongresi yatırımcıların odağına yerleşirken, bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin de bölge ülkelerindeki ekonomik gidişat noktasında bilgi vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum

MHP adına İmralı'ya gidecek isim belli oldu
Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim

Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.