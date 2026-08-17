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Avrupa Borsaları Jeopolitik Gerginlikle Karışık

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ABD/İsrail-İran savaşına dair ilerleme sağlanamaması ve artan jeopolitik belirsizlikler, Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlenmesine neden oldu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş risk iştahını baskılarken, endekslerde dalgalı hareketler görüldü.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde ABD/İsrail- İran Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik somut bir ilerleme sağlanamamasının etkisiyle karışık seyrediyor.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD ile İran arasında devam eden gerilimin yanı sıra İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni saldırıları ve ABD'nin İran'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulayabileceğine ilişkin açıklamalar jeopolitik belirsizlikleri artırıyor.

Analistler, piyasaları en çok etkileyen faktörün jeopolitik belirsizlikler olduğunu belirterek, bu durumun risk iştahı üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Avrupa tarafında da devam eden jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını yükseltmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 659 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 10.783 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 26.451 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 53.780 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.629 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 20.110 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA
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