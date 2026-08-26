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Avrupa Borsaları Karışık Kapanış

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Avrupa borsaları haftanın üçüncü gününü karışık seyirle tamamladı. Stoxx 600 ve FTSE 100 düşerken, diğer ana endeksler yükseldi. Yatırımcılar Nvidia bilançosu ve Jackson Hole sempozyumunu bekliyor. Hürmüz Boğazı'na ilişkin iyimserlik petrol fiyatlarını düşürdü, SAP hisseleri değer kaybetti.

Avrupa borsaları, küresel piyasaların odağındaki makroekonomik veriler ve şirket bilançoları öncesinde haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 ve İngiltere borsası değer kaybederken, kıta Avrupası'ndaki diğer ana endeksler günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 değer kaybederek 656,41 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 artarak 8.462,39 puana, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08 yükselerek 26.285,96 puana ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,31 değer kazanarak 52.882,99 puana çıktı. İsviçre'de SMI endeksi de yüzde 0,12 primle 14.542,90 puandan günü tamamladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi bölge genelinden olumsuz ayrışarak yüzde 0,07 değer kaybetti ve 10.878,12 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,19 düşüşle 1,165 seviyesinden işlem gördü.

Piyasalarda Nvidia ve Jackson Hole bekleyişi

Analistler, yapay zeka sektörünün öncüsü Nvidia'nın ABD piyasalarının kapanışının ardından açıklayacağı ikinci çeyrek finansal sonuçları öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını, bu durumun işlem hacimlerini sınırladığını belirtti.

Diğer taraftan, perşembe günü başlayacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un cuma günü yapacağı konuşma öncesi piyasalarda bekleyiş sürüyor.

Piyasalarda ise Fed'in yıl sonuna kadar 25 baz puanlık bir faiz artışına gitme olasılığı fiyatlanıyor.

Ekonomik veri tarafında ise ABD'de Fed'in favori enflasyon göstergelerinden kişisel tüketim harcamaları temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artışla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Hürmüz Boğazı umudu petrol fiyatlarını düşürdü

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi ve geçici bir nakliye koridorunun açılacağına yönelik beklentiler, petrol fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi.

Enerji maliyetlerindeki bu düşüş beklentisi, Avrupa'da seyahat ve havacılık hisselerini desteklerken, petrol ve gaz şirketlerinin hisselerinde kayıplara yol açtı.

Bu arada, Alman yazılım şirketi SAP'in hisseleri, uluslararası yatırım bankası UBS'in yatırım tavsiyesini "Al"dan "Nötr"e düşürmesinin ardından yüzde 3,30'un üzerinde değer kaybederek DAX endeksinin en çok gerileyen hissesi oldu.

Hürmüz Boğazı'ndaki yumuşama sinyalleriyle enerji maliyetlerinin düşeceği beklentisi, Heidelberg Materials, Thyssenkrupp ve Salzgitter gibi ağır sanayi hisselerine alım getirdi. Bu hisseler günü yüzde 5 ila 7 arasında primle tamamladı.

Nvidia bilançosu öncesinde teknoloji hisselerinde dalgalı bir seyir izlendi. EuroStoxx endeksinde ASML yüzde 0,2, Paris borsasında STMicroelectronics yüzde 0,6 değer kaybederken, Infineon günü yüzde 0,6 artıda kapattı.

Kaynak: AA
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