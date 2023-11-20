Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Haftaya Başladı
Avrupa borsaları, haftanın ilk gününde karışık bir seyir izledi. Gıda ve meşrubat hisseleri değer kaybederken, petrol ve doğal gaz hisseleri değer kazandı. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarının etkisiyle piyasalarda dalgalanmaların devam edeceğini belirtti.
Avrupa borsaları, haftanın ilk gününü karışık seyirle tamamladı.
Gıda ve meşrubat hisseleri yüzde 0,5 azalırken, petrol ve doğal gaz hisseleri yüzde 1,3 değer kazandı.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin yeni haftada da varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi
Fed yetkililerinin hala temkinli tutumlarını koruduklarına da dikkati çeken analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise büyük ihtimalle bankanın gelecek yıl hazirandan itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 artarak 456,26 puana yükseldi.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 7.246,93 puana çıktı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,15'lik artışla 29,541,90 puandan kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 azalarak 7.496,36 puana geriledi.
Öte yandan Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,11'lik azalışla 15.901,33 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.10 itibarıyla yüzde 0,39 artışla 1,095 seviyelerinde seyrediyor.