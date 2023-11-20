Haberler ›› Ekonomi ›› Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Haftaya Başladı

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Haftaya Başladı

Avrupa borsaları, haftanın ilk gününde karışık bir seyir izledi. Gıda ve meşrubat hisseleri değer kaybederken, petrol ve doğal gaz hisseleri değer kazandı. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarının etkisiyle piyasalarda dalgalanmaların devam edeceğini belirtti.