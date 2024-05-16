Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 525 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 18.868 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 8.437 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışın hemen altında 35.364 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 yükselişle 11.368 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.236 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0880 seviyesinde seyrediyor.

ABD ve Avrupa'da, dün ABD'de açıklanan verilerin enflasyon endişelerini yatıştırmasıyla rekor kapanışlar gerçekleşirken, yeni günde karışık bir seyir öne çıktı.

Analistler, Amerika'da dün tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde yüzde 73 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ay faiz indirimine gideceğine ilişkin piyasa beklentileri devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalar bankanın bu sene toplamda üç faiz indirimine gidebileceğine işaret ediyor.

Analistler, bugün Avrupa'da veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarının takip edileceğini bildirdi.