Haberler

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları, ABD'nin Grönland'ı alma konusundaki ısrarı nedeniyle jeopolitik risklerin etkisiyle son işlem gününü dalgalı tamamladı. İlgili endeksler karışık bir görünüm sergiledi.

Avrupa borsaları, devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,02 düşerek 602,67 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,58 gerileyerek 24.560,98 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 44.488,36 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kazanarak 8.069,17 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,11 artarak 10.138,09 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.31 itibarıyla yüzde 0,17 düşüşle 1,17 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasalarında, ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını sürdürmesi ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik endişeler risk algısını yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'a ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

ABD'nin Grönland'ı alma konusunu görüşmek üzere acil müzakereler yapılmasını talep ettiğini aktaran Trump, bölgenin kontrolünü ele alma konusunda "güç kullanmayacağını" ifade etti.

Avrupa Parlamentosu (AP), ABD Başkanı Trump'ın Grönland tutumu nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamasının ardından Avrupa Birliği ile ABD arasında Temmuz 2025'te uzlaşılan ticaret anlaşmasının onay sürecini durdurdu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan ve CHP'li isimlere 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat

Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında mahkeme kararını verdi
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 27 yaralı

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Tanju Özcan ve CHP'li isimlere 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat

Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında mahkeme kararını verdi
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz

Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz