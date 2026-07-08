Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,61 değer kaybıyla 635,91 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,23 düşerek 24.897,45, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,18 azalarak 8.252,66, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,22 gerileyerek 51.817,25 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,66 değer kaybederek 10.489,04 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.07 itibarıyla yüzde 0,06 artışla 1,142 seviyesini gördü.

Avrupa piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesin bittiğini söylemesi sonrası artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Trump, Ankara'da düzenlenen 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran ile ateşkesin bittiğini belirterek, "Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." ifadesini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da dün "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı "bir dizi güçlü saldırı" başlattığını bildirmişti. İran tarafı, söz konusu ABD saldırılarını, Washington ile Tahran arasında savaşı sona erdirmek amacıyla geçen ay varılan mutabakatın ihlali olarak nitelendirmişti.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı, ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları ve bölgede yeniden artan askeri gerilim nedeniyle hava yolu şirketlerine İran, Irak ve Lübnan hava sahasını 31 Ağustos'a kadar kullanmamaları tavsiyesinde bulundu.

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın, Dijital Piyasalar Yasası kapsamında uygulama mağazası App Store ve iOS işletim sisteminin "geçit bekçisi" olarak belirlenmesine karşı açtığı davaları reddetti.